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18 авг 2020

В приложении «Парковки Москвы» появилась функция обжалования штрафов

В приложении «Парковки Москвы» появилась функция обжалования штрафов

В приложении «Парковки Москвы» теперь можно найти парковочные места для инвалидов и обжаловать штрафы

Пользователи мобильного приложения «Парковки Москвы» теперь могут обжаловать дорожные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта. В ведомстве объяснили, что кнопка «Обжаловать» появилась в разделе «Штрафы и эвакуации». Она будет активна вне зависимости от того, оплачен штраф или нет.

«После нажатия на кнопку автомобилист попадет на сайт Автокод в раздел «Обращения в МАДИ и АМПП», где нужно заполнить все необходимые поля для создания заявки. Это сильно сэкономит время автовладельцам, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Еще одна новая функция — поиск парковочных мест для инвалидов на карте приложения.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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