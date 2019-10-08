В Renault обновили свой «Талисман»

На тестовых испытаниях впервые замечен рестайлинговый универсал D-сегмента. Жаль, что на нашем рынке жизни автомобилю нет

Да, до России этот автомобиль не добрался. В принципе, много чего из модельного ряда Renault до нас не добралось… но не суть. Например, в Европе Talisman чувствует себя вполне уверенно, занимая седьмое место по объему продаж в сегменте D. Сейчас же французская компания в настоящее время работает над обновлением модели, представленной в 2015 году, и на днях фотошпионам впервые попался рестайлинговый универсал.

Глядя на снимки можно с большой уверенностью сказать, что стилистические изменения снаружи будут минимальными. Судя по скрытым местам, машина получит новые фальшрадиаторную решетку и фары, а также иные задние фонари. Информации о технических подробностях на данный момент нет. В настоящее время в Европе Renault Talisman продается с 1,8-литровым 225-сильным турбомотором от Megane RS и дизелями мощностью 150, 160 и 200 л.с.