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5 сен 2022

В России активизировались автомобильные мошенники

В России активизировались автомобильные мошенники

Сейчас на фоне подорожания цен стала набирать обороты тема с покупкой доставкой машин из заграницы. К сожалению, эта же тема стала благодатной почвы для разного рода мошенников.

Как сообщают «Известия», сейчас зародилась новая схема - в сети появились поддельные сайты, страницы в соцсетях и группы в мессенджерах, которые обещают привезти вам автомобиль на очень выгодных условиях.  После перевода аванса (иногда сумма доходит до пятидесяти процентов стоимости машины) клиента блокируют.

Активность мошенников, использующих такую схему, по данным аналитиков, поднялась с начала года в четыре-пять раз. Специалисты утверждают, что популярность схемы выросла на фоне выгодных курсов азиатских валют, который в свою очередь спровоцировал резкий всплеск активности россиян по покупке.

При написании новости использовалась информация:
Известия

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