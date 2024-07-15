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15 июл 2024

В России четвертый месяц подряд падают продажи электромобилей

В России четвертый месяц подряд падают продажи электромобилей

По данным “Автостат”, количество купленных автомобилей с электрическими силовыми установками последние четыре месяца продолжает падать. В июне данный показатель составил 1071 автомобиль 

Для сравнения, в мае всего было куплено 1096 электрокаров (разница с июнем в 1,6%). В апреле и марте - 2 237 и 2 499 авто соответственно. Заметный спад в более, чем в два раза, который можно заметить между месяцами, объясняется изменениями условий утилизационного сбора с 1 апреля этого года. Многие россияне, которые хотели приобрести электромобиль, поспешили с данным решением до подорожания цен на рынке.

При этом, за первые 6 месяцев 2024 года в России было реализовано 10 293 электрокаров, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Главным бестселлером на российском рынке стал Zeekr 001. Сразу за ним идет Zeekr X и FAW Bestune NAT.

При написании новости использовалась информация:
АВТОСТАТ

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