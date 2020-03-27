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27 мар 2020

В России число электронных ПТС перевалило за полмиллиона

В России число электронных ПТС перевалило за полмиллиона

В России оформили уже более полумиллиона электронных ПТС на автомобили. Информация об этом содержится на сайте АО «Электронный паспорт» — оператора системы ЭПТС. По состоянию на 27 марта оформлено уже 570 902 единицы ЭПТС

Напомним, что переходный период по введению ЭПТС действует с 1 июля 2018 года, при этом юридическое основание для оформления ЭПТС появилось только 6 октября. Еще год назад в России насчитывалось лишь около сотни машин с ЭПТС, сейчас оформление такого документа идет поточно.

В других странах — членах ЕАЭС (Евразийского экономического союза) внедрение ЭПТС пока провалено. Так, в Беларуси их количество не превышает девяти, в Киргизии власти лишь «готовятся к их внедрению». Все страны — члены ЕАЭС собирались перейти на электронные паспорта уже к 1 ноября 2020 года.

В России с марта 2020-го ЭПТС начали оформлять на «правый руль», с 18-го числа этого же месяца у собственников автомобилей с ЭПТС есть возможность получать вместе с обычной выпиской по автомобилю и расширенную, в которую входят данные о характеристиках, оформившей ЭПТС организации, сведения о требованиях безопасности и др.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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