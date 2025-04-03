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3 апр 2025

В России до конца 2025 года разработают ГОСТы для беспилотных автомобилей

В России до конца 2025 года разработают ГОСТы для беспилотных автомобилей
Автор фото: из открытых источников

Россия готовится к внедрению первых государственных стандартов (ГОСТ) для автономных автомобилей. По заявлению главы Росстандарта Антона Шалаева, соответствующие нормативы будут утверждены до конца 2025 года

Разработка новых ГОСТов уже ведется и охватывает колесные транспортные средства категории «А» с высокой степенью автоматизации. Эти беспилотные автомобили не предусматривают вмешательства водителя ни в каких дорожных, погодных или иных условиях.

По словам Шалаева, стандарты создаются с учетом опыта регулирования технологий искусственного интеллекта и других видов беспилотного транспорта. Нововведение должно обеспечить безопасность и унификацию требований к автономному вождению в стране.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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