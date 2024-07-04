В России хотят разрешить водить автомобиль людям с ампутированными конечностями

Соответствующая инициатива была предложена фракцией “Новые люди” в первую очередь для пострадавших участников СВО. Члены фракции выразили желание улучшить механизм выдачи водительских прав для людей с инвалидностью, которые будут способны закончить автошколу

Депутат Госдумы от партии “Новые люди” Ксения Горячева в частности подтвердила, что условием успешной сдачи экзамена в автошколе будет являться ключевым для дальнейшего получитения водителького удостоверении в отделении ГАИ. Это будет касаться и граждан, которые лишены обеих рук, как отметила Горячева.

В настоящее время ограничения на управление транспортным средством регламентируются Постановлением Правительства от 29 декабря 2014 г. N 1604. В частности, отсутствие обеих рук или кистей является противопоказанием, но в тот же момент, документ позволяет управлять ТС с автоматической коробкой передач при отсутствии одной верхней конечности или кисти руки либо при отсутствии части пальцев или фаланг.