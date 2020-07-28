Автомобильный портал Motorpage
28 июл 2020

В России хотят внедрить дистанционные медосмотры водителей

В России хотят внедрить дистанционные медосмотры водителей

В скором времени может появиться новый вид медосмотров — дистанционный. Минздрав уже подготовил законопроект с изменениями в Трудовой кодекс и закон об основах охраны здоровья граждан

Известная фраза одного дистанционного мага-целителя «в Вас сидит сущность в виде гномика», которая сразу стала мемом в сети, вполне может обрести реальные очертания. Во всяком случае, Минздрав предполагает, что сможет дистанционно производить осмотр водителей. «Предлагаемые изменения предусматривают, что с момента принятия проекта федерального закона допускается проведение предсменных, предрейсовых медицинских осмотров, проводимых перед началом рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, рейса), с использованием технических средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Необходимость в таких дистанционных медосмотрах уже давно назрела и перезрела. Это для чего нужно? Прежде всего для того, чтобы повысить безопасность на наших дорогах. Каждый водитель, отправляясь в рейс, должен пройти медицинский осмотр. Да, в крупных государственных автопредприятиях, в метро есть медицинские работники, которые этим занимаются. А возьмем таксистов. Им по закону надо самим ехать в поликлинику — мерить давление, проходить тесты на отсутствие алкоголя и наркотиков. Подавляющее большинство из них ездят по нашим дорогам с липовыми справками и печатями. А потом мы удивляемся, почему водители часто становятся участниками ДТП», — рассказал «Российской газете» первый зампред Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mitsubishi приостановит запуск новых моделей в Европе

28 июля 2020
Toyota Prius

В России отзывают Toyota из-за глохнущего двигателя

28 июля 2020
Subaru WRX STI

Новая Subaru WRX STI получит доработанный старый мотор

28 июля 2020
Manhart MINI JCW GP3 F350

Быстрейший хот-хэтч MINI стал еще мощнее

28 июля 2020

В Госдуме предложили распространить требования ПДД на электросамокаты

28 июля 2020

Бензин в России недоступен

28 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 какие инстинкты пробуждает новая версия Тест драйв
27 июля 2020

Lada Xray Cross
"Какие инстинкты пробуждает новая версия Lada XRAY Cross"
Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 первый и единственный
Тест драйв
24 июля 2020

Hyundai Solaris
"Первый и единственный"
KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров. часть 2
Тест драйв
22 июля 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров (часть 2)"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 3 1 8