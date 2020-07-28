В России хотят внедрить дистанционные медосмотры водителей

В скором времени может появиться новый вид медосмотров — дистанционный. Минздрав уже подготовил законопроект с изменениями в Трудовой кодекс и закон об основах охраны здоровья граждан

Известная фраза одного дистанционного мага-целителя «в Вас сидит сущность в виде гномика», которая сразу стала мемом в сети, вполне может обрести реальные очертания. Во всяком случае, Минздрав предполагает, что сможет дистанционно производить осмотр водителей. «Предлагаемые изменения предусматривают, что с момента принятия проекта федерального закона допускается проведение предсменных, предрейсовых медицинских осмотров, проводимых перед началом рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, рейса), с использованием технических средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Необходимость в таких дистанционных медосмотрах уже давно назрела и перезрела. Это для чего нужно? Прежде всего для того, чтобы повысить безопасность на наших дорогах. Каждый водитель, отправляясь в рейс, должен пройти медицинский осмотр. Да, в крупных государственных автопредприятиях, в метро есть медицинские работники, которые этим занимаются. А возьмем таксистов. Им по закону надо самим ехать в поликлинику — мерить давление, проходить тесты на отсутствие алкоголя и наркотиков. Подавляющее большинство из них ездят по нашим дорогам с липовыми справками и печатями. А потом мы удивляемся, почему водители часто становятся участниками ДТП», — рассказал «Российской газете» первый зампред Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.