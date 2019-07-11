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11 июл 2019

В России идет дождь, и штрафы растут

В России идет дождь, и штрафы растут

Госдума приняла во втором чтении поправки, устанавливающие ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезду машин «скорой помощи»

В соответствии с поправками в КоАП, за отказ уступить дорогу скорой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, сообщается на сайте Госдумы. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

В соответствии с поправками в УК РФ, если в результате воспрепятствования законным действиям врачей здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента, виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет.

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