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19 окт 2020

В России изменились правила покупки ОСАГО

В России изменились правила покупки ОСАГО

С 19 октября купить полис ОСАГО можно с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность предусмотрена вступившими в силу поправками в закон об ОСАГО

Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать с водителя комиссию. Для функционирования финансовых маркетплейсов были приняты два закона, которые президент Владимир Путин подписал в июле. Поправки позволяют россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний.

При покупке полиса ОСАГО потребуется предъявить действующую диагностическую карту. Напомним, что новые легковые машины до четырех лет техосмотр могут не проходить, от четырех до десяти лет обязаны проходить каждые два года, старше десяти лет — каждый год. Ранее в 2020 году вступили в силу другие изменения по части автострахования. С 5 сентября был введен новый принцип ценообразования ОСАГО. Теперь страховщики могут устанавливать стоимость полиса с учетом назначения автомобиля и поведения водителя на дороге. Компании получили право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Центробанком. Они будут делать это с учетом личностных характеристик автомобилиста и лиц, допущенных им к управлению машиной. При этом ограничение на максимальный размер стоимости полиса ОСАГО сохраняется.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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