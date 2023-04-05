В России легализуют восстановление подержанных запчастей

Правительство России поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, в том числе в рамках сервисных компаний и ремонта по страховым возмещениям

Работа предстоит большая. Во-первых, необходимо разработать законодательную базу, например, принять нужные регламенты по утилизации машин с возможностью повторного использования деталей от них.

Во-вторых, придется создать и инфраструктуру - сформировать требования к предприятиям по восстановлению комплектующих, ввести правила маркировки, обязать изготовителей авто раскрывать сервисную и техническую документацию, привлекать к ремонту б/у деталей малый и средний бизнес, предусмотрев для них экономические и налоговые преференции.