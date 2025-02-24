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24 фев 2025

В России локализуют сборку кроссоверов Exeed, но уже под другим брендом

В России локализуют сборку кроссоверов Exeed, но уже под другим брендом
Автор фото: фирма-производитель

На российском рынке появится совершенно новый автомобильный бренд под названием Esteo. В его модельный ряд будет входить три модели, которые по некоторым предположениям, являются перелицованными кроссоверами Exeed

Все три модели Esteo уже получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) .В документации они обозначены индексами 41T, 51M и 33T. Вероятно, под этими обозначениями скрываются хорошо известные модели Exeed: RX, TXL и LX соответственно.

Примечательно, что сборку организуют на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, который сейчас именуется, как «Автомобильный завод Московского региона». Напомним, что информация о переносе производства некоторых кроссоверов в Есипово появилась еще весной прошлого года. Остается ждать официальных подтверждений и, судя по всему, мягкого перезапуска бренда Exeed в России уже под новым именем.

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