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11 апр 2025

В России массово закрываются автосалоны китайских брендов

В России массово закрываются автосалоны китайских брендов
Автор фото: из открытых источников

В России за первый квартал 2025 года закрылись 213 автосалонов китайских брендов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

Эксперты связывают массовые закрытия с потерей интереса российских инвесторов к китайскому автопрому. Для сравнения, за весь 2023 год было закрыто 187 автосалонов, а в первом квартале 2024 года - 67. Лидерами по числу закрытий стали: Bestune - 26 салонов, Kaiyi - 20 и DFM - 16. Также в десятку антирейтинга впервые попали такие бренды, как Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Несмотря на сложности, Chery сохраняет лидерство по числу автосалонов среди всех иностранных марок - 206 точек. За ней следуют Changan (200 салонов) и Geely (199 салонов). Некоторые бренды продемонстрировали незначительное сокращение сети: Jetour - на 6% (до 145), Exeed и JAC - на 2%. На этом фоне особо выделяется Haval Pro, который увеличил свое присутствие на рынке с 75 до 80 точек, а также бренд KGM, открывший 24 новых салона.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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