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24 сен 2020

В России могут появиться парковки для беременных

В России могут появиться парковки для беременных

В Госдуме предложили выделять на паркингах специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один недоросль возрастом до шести лет. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев

В своем обращении Сухарев отметил, что многодетные родители с детьми дошкольного возраста и беременные женщины могут тратить значительное время на поиск парковочного места, сообщает RT.

Также депутат уточнил, что по мнению ряда экспертов и детских ортопедов, продолжительное пребывание малолетнего ребёнка в автомобильной люльке или автокресле оказывает негативное воздействие на его развитие.

«Трудности возникают и у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм. В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность выделения для многодетных семей, перевозящих детей в возрасте до шести лет, и для беременных женщин, пользующихся личным автотранспортным средством, парковочных мест, аналогичных инвалидным по своим размерным характеристикам», — утверждает Сухарев в тексте обращения.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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