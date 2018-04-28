В Минтрансе обсуждают возможность организации на российских дорогах платных выделенных полос. Они могут быть организованы по образу fast-lane на американских дорогах: если основная часть дороги бесплатная, то по одной из полос организовано движения за оплату, поэтому она более свободная.

«Вопрос обсуждается на экспертном уровне», — заявил глава ведомства Максим Соколов в интервью RNS. Ранее о возможности создания платных выделенных полос говорил глава Росавтодора Роман Старовойт. По его словам, такие полосы могут появиться уже в этом году. Однако он оговорился, что речь идет о привлечении инвесторов. По всей видимости за частный счет дорога будет отремонтирована или реконструирована, а инвестор получит право взимать плату за езду по одной из полос.

Принятый в прошлом году Госдумой закон «Об организации дорожного движения» организации выделенных платных полос не предполагает. Зато разрешает местным властям выезд на ту или иную полосу движения автомобилей, в которых нет двух-трех пассажиров (carpool lane). Такие ограничения есть и в ряде европейских городов.

В этом году Минтранс хочет забрать у регионов порядка 15 тысяч дорог, привести их в нормативное состояние и сделать частью федеральных трасс. Кроме того, запланировано строительство порядка 500 километров новых федеральных дорог.