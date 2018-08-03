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3 авг 2018

В России могут построить дорогу за 1,2 триллиона рублей

В России могут построить дорогу за 1,2 триллиона рублей

Сегодня движение между Сочи и Джугбой затруднено из-за узкой дороги. У местных властей есть проект ее масштабной реконструкции. Но в случае его реализации он потребует гигантскую сумму

Концепцию реконструкции автодороги разработал «Росавтодор». По его планам, длина новой трассы составит 119,5 километров, на ней будет расчетная скорость в 120 км/ч. По оценке ведомства на строительство дороги потребуется 1,2 триллиона рублей. Это сделает ее стоимость рекордной для России.

Построить трассу планируется через многочисленные тоннели в обход населенных пунктов, потому на это и требуется столь внушительная сумма. Местные власти говорят, что в случае реализации проекта, новая дорога превратит Черноморское побережье в российский Лазурный берег.

Сейчас Росавтодор совместно с местными властями пытается проработать различные варианты финансирования на основе государственно-частного партнерства. При этом Росавтодор планирует сделать дорогу бесплатной, что может отпугнуть большинство потенциальных инвесторов.

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