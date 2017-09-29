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29 сен 2017

В России могут установить порог нахождения психотропов в крови водителей

В России могут установить порог нахождения психотропов в крови водителей

В Госдуму внесен законопроект об установлении предельно допустимой концентрации психотропных и наркотических веществ у водителей. Напомним, что сегодня есть только норма о предельном содержании паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что должен быть установлен перечень веществ и предельные дозы их концентрации в крови у водителей. Это предложение должно обезопасить водителей от неправомерных действий сотрудников ГИБДД и наркологов, ведь сегодня никакой дозы вышеназванных веществ в крови у водителя быть не должно. А иначе – лишений водительских прав и крупный штраф (30 тысяч рублей).

Разработчики говорят, что, например, один из компонентов валокордина и корвалола, фенобарбитал, выводится из крови человека трое суток. Еще хуже дела обстоят с кодеиносодержащими обезболивающими: они выводятся из организма до четырех суток. При этом, число случаев, когда водителей будут оформлять как находящихся в состоянии наркотического опьянения после приема обычных лекарств в будущем будет только увеличиваться, так как лабораторные тесты все точнее, а токсикологические исследования крови водителей проводят все чаще.
 

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При написании новости использовалась информация:
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