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20 мар 2018

В России могут увеличить максимальную скорость на дорогах

В России могут увеличить максимальную скорость на дорогах

В Госдуме предложили увеличить максимальную скорость на российских дорогах с нынешних 90 до 110-110 км/ч. С таким предложением выступил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была 100-110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — цитирует Москвичева агентство «Интерфакс».

МВД, ЦОДД Москвы и ряд региональных министерств транспорта такую инициативу не поддерживают. Так летом прошлого года на 10 подмосковных трассах максимально разрешенная скорость была снижена с 60 до 50 км/ч.

Центр организации дорожного движения Москвы также планирует снизить максимальную скорость на улицах внутри Бульварного и Садового колец.

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При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

Комментарии к новости

  • Роман Иванов
    Роман Иванов

    Сначала бы с шинами разобрались, прежде чем скорость поднимать. Я понимаю, что если на машине стоит виaтти, ханкук или йокогама, то все нормально, а если стоит амтел или линг лонг, то только правый ряд и скорость не выше 80 км/ч.
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