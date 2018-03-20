В Госдуме предложили увеличить максимальную скорость на российских дорогах с нынешних 90 до 110-110 км/ч. С таким предложением выступил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была 100-110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — цитирует Москвичева агентство «Интерфакс».

МВД, ЦОДД Москвы и ряд региональных министерств транспорта такую инициативу не поддерживают. Так летом прошлого года на 10 подмосковных трассах максимально разрешенная скорость была снижена с 60 до 50 км/ч.

Центр организации дорожного движения Москвы также планирует снизить максимальную скорость на улицах внутри Бульварного и Садового колец.