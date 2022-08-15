В России могут ввести маркировку лекарств, которые нельзя принимать за рулем

В МВД одобрили идею маркировать лекарственные средства, несовместимые с вождением, потому что в данной сфере до сих пор нет системы

Да, по действующим ПДД употребление «препаратов, ухудшающих реакцию и внимание» приравнивается к употреблению алкоголя или наркотиков, но, например, официального реестра, где перечислены данные препараты, нет. Как сообщает «Коммерсантъ», врачи при освидетельствовании, порой, не желают выносить заключение о состоянии опьянения, которое требуется для суда, ссылаясь, опять же, на отсутствие реестра.

Собственно, по этой причине ГИБДД выступило с идеей сформировать данный реестр, а также наносить специальную маркировку на упаковки с препаратами.