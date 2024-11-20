В России могут закрыться тысячи автосалонов

В ближайший год российский автомобильный рынок может столкнуться с серьезным сокращением числа дилерских центров. По оценкам экспертов, их количество может уменьшиться на треть, что связано с высокими кредитными ставками и значительной закредитованностью участников рынка. Особо уязвимы мелкие и средние компании, предупреждают представители отрасли

Ключевая ставка в 21% значительно увеличила стоимость кредитов как для покупателей автомобилей, так и для автосалонов. Это особенно остро ощущают небольшие дилеры, которые не могут компенсировать убытки за счет разнообразия брендов в своем портфеле. Высокая долговая нагрузка и снижение рентабельности делают их наиболее уязвимыми.

Ситуация на рынке усугубляется снижением доступности автокредитов: в октябре выдача ссуд на покупку автомобилей упала на 37%, по сравнению с сентябрем. Рентабельность автосалонов, торгующих китайскими автомобилями, уже достигла минимального уровня, и многие из них рискуют закрыться.

Если негативные тенденции сохранятся, число дилерских центров может вернуться к показателям 2021 года, сократившись с нынешних 4040 до 3000–3200. Это сокращение, по словам экспертов, в первую очередь затронет автосалоны, представляющие китайские бренды, так как их количество значительно выросло за последние три года. Закрытие дилеров в крупных городах вряд ли сильно скажется на потребителях из-за высокой концентрации салонов. Однако в регионах, где автосалоны часто представлены одной-двумя компаниями, это может создать проблемы с доступностью автомобилей, их ремонтом и обслуживанием.

По мнению экспертов, уход с рынка некоторых дилеров не несет прямых угроз для покупателей. Однако в долгосрочной перспективе снижение конкуренции может привести к росту цен на автомобили и усложнению гарантийного обслуживания.