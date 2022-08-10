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10 авг 2022

В России может появиться льготная растаможка автомобилей

В России может появиться льготная растаможка автомобилей

Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому определенные категории граждан смогут получать компенсацию затрат, потраченных на таможенные платежи при покупке автомобиля заграницей

«После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колёсного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета» - указано в пояснительной записке к документу.

Что касается категорий граждан, которые могут получить льготы, то к ним относят родителей в многодетных семьях и ветеранов боевых действий.

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