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15 май 2019

В России может появиться новый китайский бренд

В России может появиться новый китайский бренд

В 2020 году в Россию придет новый китайский автомобильный бренд Zedriv. На данный момент руководство марки ищет партнеров

Предполагается что, уже в этом году Zedriv намерен сертифицировать свои автомобили для европейского рынка, а в следующем году – заняться российским рынком.  К слову, на данный момент модельная линейка состоит из четырех электромобилей, а именно: спортивного концепт-кара GT3, хэтчбеков GC1 и GC2, а также кроссовера GX5. Все они были представлены на, недавно прошедшем, автосалоне в Шанхае.

О перспективах Zedriv на российском рынке судить сложно. В настоящее время в России продаются около двухсот электромобилей в год, причем речь идет о дорогих машинах марки Tesla. По мнению экспертов, у недорогих китайских электрокаров мало шансов закрепиться на российском рынке – намного больше возможностей у бренда будет в Европе.

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