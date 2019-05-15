В России может появиться новый китайский бренд

В 2020 году в Россию придет новый китайский автомобильный бренд Zedriv. На данный момент руководство марки ищет партнеров

Предполагается что, уже в этом году Zedriv намерен сертифицировать свои автомобили для европейского рынка, а в следующем году – заняться российским рынком. К слову, на данный момент модельная линейка состоит из четырех электромобилей, а именно: спортивного концепт-кара GT3, хэтчбеков GC1 и GC2, а также кроссовера GX5. Все они были представлены на, недавно прошедшем, автосалоне в Шанхае.

О перспективах Zedriv на российском рынке судить сложно. В настоящее время в России продаются около двухсот электромобилей в год, причем речь идет о дорогих машинах марки Tesla. По мнению экспертов, у недорогих китайских электрокаров мало шансов закрепиться на российском рынке – намного больше возможностей у бренда будет в Европе.