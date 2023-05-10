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10 май 2023

В России наблюдается дефицит запчастей

В России наблюдается дефицит запчастей

Россиянам приходится по полгода ждать импортные автозапчасти. Таков срок ожидания некоторых комплектующих для иномарок среднего и премиального сегмента

Разумеется, дефицит отражается и на ценах самих деталей – так, например, на Hyundai Solaris или Kia Rio ценники запчастей подскочили сразу на четырнадцать процентов. При этом за детали, которые сложно достать, просят на 50-80 процентов больше старой цены. Это, к примеру, двери багажника и фары.

Отдельной проблемой становится и правовой аспект.  Дело в том, что по закону о защите прав потребителей дилер обязан отремонтировать автомобиль за 45 дней, логично, что из-за полугодовых сроков доставки запчастей уложиться в отведенные рамки будет сложно.

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