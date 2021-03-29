В России началась проверка пунктов техосмотра

Российский союз автостраховщиков начал проверку аккредитованных СТО, которые могут проводить процедуру техосмотра. Будут проверены не только помещения и оборудование, но и квалификация сотрудников

Да, не только автомобилистам приходится волноваться из-за новых правил прохождения техосмотра. У операторов, которые его проводят, тоже забот хватает, ибо свои нормы соблюдать надо. Их немало – регламентированные размеры помещения, смотровых ям, состав и количество специального оборудования и.т.д. К слову, регламент был не так давно смягчен. Дело в том, что многие СТО располагаются в старых зданиях и у сервисов либо нет физической возможности для переделки помещения, либо финансов.

Впрочем, представители РСА заявляют, что на данный момент все сервисные центры проходят необходимые проверки. Квалификация сотрудников также не вызывает вопросов. Напомним, что на данный момент в России существует более пяти тысяч зарегистрированных центров техобслуживания.