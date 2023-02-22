В России началась сертификация иранских машин

Компании SAIPA и Iran Khodro проводят сертификацию своих автомобилей в России. Представители иранского правительства сообщают, что в российские сертификационные органы уже направлены партии машин для прохождения всех необходимых процедур

Любопытный факт, на сегодняшний день мы не знаем ни точного модельного ряда, с которым компании будут выходить на российский рынок, ни, собственно, каналов поставок. Инсайдеры говорят, что машины будут завозить к нам чрез Беларусь. Другие же источники утверждают, что, как минимум, SAIPA хочет организовать производство в России.

К слову, еще летом АвтоВАЗ заявил, что поможет иранским производителям наладить сборку автомобилей в России.