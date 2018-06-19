На российском рынке начался рост цен на новые автомобили: за месяц сразу 23 автопроизводителя переписали ценники.

Ряд брендов повысил цены сразу нескольких своих моделей. Например, у корейской KIA подорожали сразу семь моделей – на сумму от 15 до 30 тыс. рублей. Ее примеру последовали и две английские компании: Land Rover, повысившая цены почти у всего модельного ряда на 31 – 200 тыс. рублей, и Jaguar, добавившая к стоимости своих моделей 51 – 91 тыс. рублей.

Весь модельный ряд отечественного УАЗа также подорожал – на сумму от 10 до 18,5 тыс. рублей. На 10 – 20 тыс. рублей выросли в цене кроссоверы японской компании Suzuki.

Модели SUV дорожали и у других автопроизводителей. Так, Volkswagen Tiguan стал дороже на 20 – 50 тыс. рублей, Honda CR-V – на 30 тыс. рублей, а Haval H6 и Н9 прибавили от 50 до 140 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Однако не все компании меняли свои цены в сторону увеличения, узнали аналитики агентства «Автостат». Так, Ford Sollers объявила о снижении стоимости ряда моделей. Теперь автомобили Ford Kuga, Focus, EcoSport и Mondeo можно приобрести с экономией до 75 тыс. рублей в зависимости от модели.

