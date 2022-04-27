В России начало уменьшаться число дилерских центров

В общей сложности в апреле 2022 года на российском авторынке действует чуть более 3200 официальных дилерских центрах, хотя в январе их было на несколько десятков больше

Как сообщает Автостат, самой крупнейшей дилерской сетью в стране обладает АвтоВАЗ – 308 центров. Вслед за Lada идут корейские автопроизводители – Hyundai и Kia (198 и 194 центра, соответственно). Третье место занимает Renault (154 центра). Удивительно, но в лидерах оказался и китайский концерн Chery (148 дилерских центров).

Что касается снижения общего числа контор, то эксперты объясняют это кризисом на автомобильном рынке – продажи снижаются. Эксперты считают, что из-за намерений некоторых автопроизводителей покинуть российский рынок, количество дилерских центров будет сокращаться и дальше. Более того, есть прогнозы, что многие сети попросту обанкротятся.