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27 апр 2022

В России начало уменьшаться число дилерских центров

В России начало уменьшаться число дилерских центров

В общей сложности в апреле 2022 года на российском авторынке действует чуть более 3200 официальных дилерских центрах, хотя в январе их было на несколько десятков больше

Как сообщает  Автостат,  самой крупнейшей дилерской сетью в стране обладает АвтоВАЗ – 308 центров. Вслед за Lada идут корейские автопроизводители – Hyundai и Kia (198 и 194 центра, соответственно). Третье место занимает Renault (154 центра).  Удивительно, но в лидерах оказался и китайский концерн Chery (148 дилерских центров).

Что касается снижения общего числа контор, то эксперты объясняют это кризисом на автомобильном рынке – продажи снижаются.  Эксперты считают, что из-за намерений некоторых автопроизводителей покинуть российский рынок,  количество дилерских центров  будет сокращаться и дальше. Более того, есть прогнозы, что многие сети попросту обанкротятся.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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