Внезапно у российских автомобилистов с новой силой вспыхнула любовь к новым электромобилям. За первые семь месяцев их продажи выросли на 18% до 33 единиц. Однако, такое мизерное количество автомобилей в переводе на деньги означает весьма круглую сумму.

Связано это с тем, что рост продаж обеспечили электромобили Tesla, на продажи которых пришлось 70% от всего объема проданных электромобилей, их было продано 27 штук. Причем подавляющее число поставленных на учет Tesla — кроссоверы Model X, цена которых в России начинается от 12 миллионов рублей. Продажи оставшихся 12 электромобилей, сообщает агентство «Автостат», распределились следующим образом: Nissan Leaf – 8 шт.; Renault Twizy – 3 шт.; Mitsubishi i-MiEV – 1 шт.

Свыше 60% новых электромобилей встали на учет в столичном регионе (Москва и Подмосковье), что в общей сложности составляет 25 единиц. Еще 6 электрокаров приобрели жители Дальнего Востока, а именно Приморского и Хабаровского краев (4 и 2 шт. соответственно). Также по две машины отправилось в Краснодарский край. По одному такому автомобилю было куплено в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.

