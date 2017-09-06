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6 сен 2017

В России начался рост продаж электромобилей

В России начался рост продаж электромобилей

Внезапно у российских автомобилистов с новой силой вспыхнула любовь к новым электромобилям. За первые семь месяцев их продажи выросли на 18% до 33 единиц. Однако, такое мизерное количество автомобилей в переводе на деньги означает весьма круглую сумму.

Связано это с тем, что рост продаж обеспечили электромобили Tesla, на продажи которых пришлось 70% от всего объема проданных электромобилей, их было продано 27 штук. Причем подавляющее число поставленных на учет Tesla — кроссоверы Model X, цена которых в России начинается от 12 миллионов рублей. Продажи оставшихся 12 электромобилей, сообщает агентство «Автостат», распределились следующим образом: Nissan Leaf – 8 шт.; Renault Twizy – 3 шт.; Mitsubishi i-MiEV – 1 шт.

Свыше 60% новых электромобилей встали на учет в столичном регионе (Москва и Подмосковье), что в общей сложности составляет 25 единиц. Еще 6 электрокаров приобрели жители Дальнего Востока, а именно Приморского и Хабаровского краев (4 и 2 шт. соответственно). Также по две машины отправилось в Краснодарский край. По одному такому автомобилю было куплено в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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