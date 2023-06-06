В России начнут штрафовать за «лекарственное опьянение»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение о внесении поправок в КоАП, устанавливающих наказание за прием определённых лекарств за рулем

На сегодняшний день в нашем законодательстве есть пробел- в нем попросту нет норм, которые запрещали бы прием определенных лекарств (которые снижают скорость реакции) за рулем.

Собственно, чиновники планируют переписать кодекс, добавив туда новые статьи, где будет указано, что употребление отдельных препаратов (снотворные вещества, седативные и т.д.) будет приравнено к употреблению алкоголя. Соответственно, водителей, в теории, могут даже лишать прав