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8 окт 2019

В России начнут создавать летающие автомобили

В России начнут создавать летающие автомобили

В России решили заняться созданием летающих автомобилей: в Новосибирске организована проектная лаборатория, которая займется разработкой технического облика такого транспортного средства

Учреждение создано на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, а финансовую поддержку проекту оказывает Фонд перспективных исследований (ФПИ).На первом этапе ключевой задачей специалистов станет создание работоспособного прототипа «беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой».

Согласно некоторым данным, аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров. Дальность полета составит 1000 километров, максимальная скорость — свыше 300 км/ч, вес полезной нагрузки — до 500 кг. До 2022 года планируют определить технический облик летательного аппарата, испытать модель в аэродинамической трубе и построить работающий прототип.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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