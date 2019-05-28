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28 май 2019

В России научатся выявлять дороги с высоким риском ДТП

В России научатся выявлять дороги с высоким риском ДТП

В 2021 году в России должен начать работу сервис по выявлению дорог с повышенным риском возникновения ДТП. Проект будет курироваться Национальной технологической инициативой "Автонет"

Предполагается, что новый сервис поможет выявить участки повышенного риска, выработать рекомендации по снижению риска аварий, а также своевременно предупредить водителей о повышенной опасности на этих участках в определенных погодных условиях. С помощью анализа данных об авариях удастся не только географически локализовать опасные участки, но и определить условия, влияющие на вероятность возникновения ДТП.

«Сейчас под аварийно-опасным участком понимается территория дороги, не превышающая 1 тысячу метров, на которой произошло большое количество ДТП в течение года: к примеру, пять и более происшествий, в результате которых погибли или ранены люди. Это причиняет колоссальный ущерб водителям, экономике, госорганам. Наша задача - предугадать появление ДТП и предотвратить его в будущем. Сервис поможет определить аварийный участок дороги с помощью искусственного интеллекта. Предполагается, что сбор данных будет производиться с телематических платформ автомобилей. Не обязательно должно случиться ДТП: к примеру, экстренно сработала ABS или водитель применил резкое торможение. Также данные могут поступать из системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС», — сообщил представитель НТИ "Автонет"

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