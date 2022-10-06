В России не будет дефицита зимней резины

Запасы зимних шин в России на данный момент позволяют исключить возникновение их дефицита.

Как сообщает "КоммерсантЪ", на начало сезона складские запасы зимней резины насчитывают более тридцати миллионов единиц. Причем две трети покрышек произведены в России. При этом в 2022 году изменились направления импорта покрышек в страну: сейчас их везут главным образом из Китая, Гонконга, Южной Кореи и Турции.

К слову, еще в июне этого года сообщалось, что объемы импорта резины из Китая выросли на 45 процентов в сравнении с прошлым годом. Эксперты считают данный рост естественной реакцией на остановку заводов европейских компаний в России.