В России не будут штрафовать водителей за мелкие нарушения

Депутаты Государственной думы который год пытаются переписать ПДД и список штрафных санкций. Обычно все сводится к ужесточению, но сегодня речь шла и о послаблениях

Как сообщают «Известия», чиновники хотят отменить некоторые штрафы за мелкие нарушения и заменить их обычными предупреждениями. На данный момент в этот список решили внести штраф за забытые документы на автомобиль, штраф за грязный номер, штраф за невключенный поворотник и.т.д. Некоторые санкции намереваются удалить полностью - тот же штраф за отсутствие диагностической карты.

Разумеется, за некоторые нарушения будут наказывать строже. К примеру, если сотрудники полиции заметят, что вы перевозите ребенка без детского кресла, то вам выпишут штраф в пять тысяч рублей (при нынешних трех тысячах).