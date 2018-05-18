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18 май 2018

В России обнаружили небезопасные Toyota и Lexus

В России обнаружили небезопасные Toyota и Lexus

Заводские дефекты все чаще встречаются даже на таких автомобилях как Toyota и Lexus, которые лидируют в различных рейтингах безопасности. Вот и очередной отзыв автомобилей в России говорит о том, что и на них встречается брак.

Российское отделение Toyota объявило о добровольной сервисной акции в отношении Toyota Alphard и Hilux, а также в отношении Lexus NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h. Под отзыв попало 7638 автомобилей, которые были проданы у нас с с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года.

Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, с системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и  ускорения. Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности «SRS». При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться.

На сервисных станциях на отзываемых автомобилях будет проведена проверка датчиков системы подушек безопасности и их замена при необходимости.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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