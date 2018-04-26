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26 апр 2018

В России обнаружили опасные колесные диски

В России обнаружили опасные колесные диски
Автор фото: Роскачество

О том, что на рынке присутствуют опасные легкосплавные диски, которые не соответствуют действующим требованиям впервые заговорили еще в прошлом году. Роскачество по заказу Минпромторга и госкомиссии по борьбе с некачественной промышленной продукцией провело испытания дисков 23 торговых марок.

В тестах была продукция из России, Германии, Италии, Китая, Кореи и Тайваня. По итогам трех испытаний на безопасность и тестам на соответствие перспективным требованиям полностью безопасными были признаны диски российских торговых марок Techline, VERITAS-16 и китайским YST, BANTAJ, N20 и NZ.

Соответствующими действующим требованиям была признана продукция еще 11 брендов: К&K, китайские LS и KIA, итальянские МАК, немецкие Alutec, Rial YOKATTA, тайваньские RW, YAMATO, а также диски Cross Steel и FR. Здесь у Роскачества возникли претензии только к материальным свойствам металла, которые не соответствуют опережающему стандарту.

Наконец, продукция шести брендов была признана некачественной, она не прошла тесты на безопасность: диски раскалывались, в них возникали трещины, диск отсоединялся от центральной части. Это продукция, представленная под марками Proma и МЕГАЛЮМ, китайские X-Race, 4GO, Replay и Alcasta. Первые два бренда — российские, остальные китайские. Причем к дискам Alcasta возникли претензии еще и по ненадлежащей маркировке продукции.

В Роскачестве говорят о том, что продукция марок, которые провалили испытания, должна быть отозвана с российского рынка.
 

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При написании новости использовалась информация:
Роскачество

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