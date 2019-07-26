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26 июл 2019

В России образовался избыток автомобильных номеров

В России образовался избыток автомобильных номеров

Подразделения ГИБДД продолжат выдавать их гражданам и предприятиям еще год, а затем начнут внедрять номера нового формата.

Напомним, что с 4 августа этого года в России должен был вступить в силу ГОСТ с новыми типами автомобильных и мотоциклетных номеров. Например, для мотоциклистов предложат номера меньшего размера: действующий стандарт — 245 мм на 185 мм, новый — 190 мм на 145 мм. Кроме того, должны появиться новые двухстрочные номера — для японских, американских и советских машин.Однако, совсем скоро стало известно, что вступление ГОСТа в силу откдадывается на целый год.

Причиной задержки и стал, ранее упомянутый, избыток номеров.Речь идет примерно о 100 тыс. номеров в подразделениях и в случае с введением нового формата их пришлось бы утилизировать, на что ведомство пойти не может. К слову, решение о переносе ввода нового ГОСТа на год неприятно удивило изготовителей номеров — поставщиков ГИБДД. Производители говорят, что приобрели много другого дорогостоящего оборудования для работы по новому стандарту — например, клапрама (пресс) для мотоциклетного номера нового образца стоит более 800 тыс. руб. Участники рынка считают, что МВД и Росстандарт могли бы найти какое-то «компромиссное решение», введя, к примеру, «переходный период в несколько месяцев». 

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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