С задержкой на год, но в России все же начали выдавать электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) вместо бумажных. Соответствующий закон вступил в силу 1 июля этого года

Правда, пока система работает в тестовом режиме: за более чем месяц, прошедший с момента запуска выдачи ЭПТС, выдано всего два таких документа. По словам представителей оператора системы АО «Электронный паспорт» переходный период продлится до ноября 2019 года.

«Мы можем говорить о том, что два электронных паспорта уже оформлено. Нормативная документация практически готова, находится на стадии утверждения. Пока массово процесс не пошел. Мы хотели даже в июне еще начать, но пока процесс затягивается», — заявил РИА Новости представитель компании.

В Минпромторге говорят, что система буксует из-за того, что МВД никак не может доработать ведомственный приказ, который регламентирует порядок регистрации автомобилей, на которые выдан ЭПТС. Документ был подготовлен весной, но Минюст вернул его на доработку. Поэтому подразделения ГИБДД не могут приступить к регистрации автомобилей с ЭПТС.