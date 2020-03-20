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20 мар 2020

В России отменяются ввозные пошлины на электромобили

В России отменяются ввозные пошлины на электромобили

Мера будет действовать до конца 2021 года и призвана ускорить создание инфраструктуры для электротранспорта

Ставка ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обнуляется для автомобилей с электродвигателями. Эта мера принята с учетом скачка курсов национальных валют и отсутствия внутреннего производства, а также «для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры», цитирует сайт ЕЭК министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева. Нулевая ставка будет действовать для физических и юридических лиц, импортирующих электромобили в ЕАЭС с 16 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года.

В ЕАЭС, куда помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, собственного серийного производства электромобилей нет. Но в Белоруссии в 2021 году планируют довести количество зарядных станций до 500 единиц, а к концу 2022 года — выпускать 30 000 электромобилей в год. В Казахстане планируют наладить сборку электромобиля JAC iEV7s и в первый год сделать 200 машин. В России есть планы постройки 440 быстрых и 330 медленных «зарядок» в 30 городах и вдоль 30 основных магистралей. Но импорт электромобилей в страны ЕАЭС пока невелик. Так, по данным ЕЭК, с января по октябрь 2019 года из США, Китая, Австрии и Германии было ввезено всего 292 электромобиля, и больше 90% из них — в Россию и Белоруссию.

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