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5 июл 2018

В России отменят обычные полисы ОСАГО

В России отменят обычные полисы ОСАГО

Правительство России тоже решило поучаствовать в реформе ОСАГО. Оно внесло в Госдуму законопроект с очень важными поправками. Они уравнивают в правах обычный полис ОСАГО и электронный.

Правительство предлагает отказаться от печати полисов ОСАГО на бланках строгой отчетности. Вместо этого каждому договору (и полису) будет присваиваться уникальный номер. Предполагается, что это должно упростить контроль за наличием полисов полицией и таможенниками: они смогут «пробить» договор по номеру, который присваивается страховщику и сразу выяснить легальный ли это договор или нет.

«Во-первых, мы уравниваем в правах электронные страховые полисы с полисами, которые оформлены на бумажных носителях, исключаем двойной учет. Кроме того, пропадает надобность в изготовлении полисов на специальных защищенных бланках. Каждому документу теперь будет присваиваться уникальный порядковый номер, — заявил на правительственном совещании премьер-министр России Дмитрий Медведев. — Автовладельцам достаточно будет предъявить по требованию полиции или на таможне распечатанный страховой полис или электронный полис — с помощью мобильного устройства. Этот уникальный номер позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность полиса».

Таким образом, обладателям е-ОСАГО больше не придется возить с собой распечатанные полисы, достаточно будет показать его на экране смартфона. Это очень важно, так как популярность электронного ОСАГО в России только растет. За первый квартал этого года их доля в общем объеме договоров «автогражданки» превысила 40%. Представители страхового бизнеса говорят о том, что к концу года е-ОСАГО может практически полностью вытеснить обычные полисы.

Так как законопроект вносится правительством, нет никаких сомнений, что он быстро будет рассмотрен и одобрен Госдумой.
 

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При написании новости использовалась информация:
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