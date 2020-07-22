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22 июл 2020

В России отправят на сервис новые Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq

В России отправят на сервис новые Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq
Автор фото: фирма-производитель

Из-за риска утечки топлива в сервисные центры отправятся 2 472 кроссовера Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan

В России отзывают 2 472 кроссовера Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. Под сервисную акцию попали автомобили, которые были собраны в период с 2019 по 2020 год. Как сообщает Росстандарт, причина отзывной кампании — риск утечки топлива. «На автомобилях с дизельными двигателями на топливной магистрали может быть установлен шланг несоответствующего качества. Это может привести к негерметичности топливной магистрали и, как следствие, к утечке топлива», — объяснили в ведомстве.

В сервисных центрах у всех отзываемых машин проверят дату и время производства шланга топливной магистрали. В случае необходимости на автомобилях будет произведена замена этой детали. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Компании уведомят владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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