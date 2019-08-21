В России отзывают 1,7 тысячи автомобилей Jeep и Chrysler

В руки ремонтников отправляются 1 725 экземпляров Jeep Grand Cherokee, Compass, Cherokee и Wrangler, а также Chrysler Pacificа. Отзыв затронет только те автомобили, которые были проданы на российском рынке в период с июля 2017 по апрель 2018 года

Причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами: если после ее срабатывания соединение обрабатывается или теряется, то повторной попытки установления вызова может не быть. В рамках отзыва на всех транспортных средствах бесплатно обновят программное обеспечение блока.

Уполномоченные представители изготовителей ООО «ЭфСиЭй РУС» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.