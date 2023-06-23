В России отзывают автомобили BMW

В России объявили масштабный отзыв автомобилей BMW, выпущенных в период с 2006 по 2014 год.

Под отзывную кампанию попадут 37 276 автомобилей BMW X5 (E70), X6 (E72), X6 (E71). А причина отзыва кроется в механизме срабатывания подушек безопасности. Как сообщают официальные регуляторы, из-за старения у этих автомобилей может произойти сбой газогенератора подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Сообщается, что в самом худшем случае в генераторе повысится давление – до критических значений и произойдет взрыв, а значит люди могут получить серьезные травмы.