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14 ноя 2017

В России отзывают колесные диски трех брендов

В России отзывают колесные диски трех брендов

К отзывам автомобилей мы уже привыкли: Россия превратилась в цивилизованный рынок, где автопроизводители регулярно устраивают сервисные кампания для устранения заводских дефектов. А вот колесные диски, на нашей памяти, отзываются впервые.

Компания «Ярштнторг» направила в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве на российском рынке колесных дисков торговых марок Cross Street, Alcasta и Megami. Данная компания является официальным представителем производителя на нашем рынке.

Под сервисную кампанию, подпали диски, проданные с октября 2016 г. по март 2017 г. следующих артиклов: Cross Street CR-08 (артикул 9131836, 9131715) типоразмер 16х6,5J; Alcasta М20 (артикул 9123491) типоразмер16х6,5J и Megami MGM-3 (артикул 9189544) типоразмер15х6,0J.

Причиной отзыва является выявленное несоответствие маркировки продукции фактическим характеристикам продукции, в части указания размера максимальной нагрузки. При этом фактическая подтвержденная нагрузка, которую выдерживает единица продукции, соответствует требованиям изготовителя соответствующего транспортного средства, что исключает угрозу вреда жизни или здоровью потребителей продукции.

На всех колесных дисках торговых марок будет выполнена замена маркировки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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