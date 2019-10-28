В России подали заявку на регистрацию товарного знака электромобильного стартапа Rivian

В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака американского электромобильного стартапа Rivian. Означает ли это, что марка собирается прописаться в нашей стране?

Заявителем выступил житель Москвы Минкин Денис Андреевич, следует из информации в базе патентов. Пока нет сведений о том, каким образом он связан с американской компанией, но к заявке приложен логотип оригинального Rivian. Между тем сам бренд не заявлял о планах по выходу на российский рынок.

Впрочем, регистрация товарного знака в РФ может проводиться впрок — чтобы гарантированно защитить свои интеллектуальные права. Есть мнение, что заявитель может действовать по частной инициативе, как «сквоттер», который занимает марку на национальном уровне для дальнейшей перепродажи ее исходному правообладателю.