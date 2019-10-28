Автомобильный портал Motorpage
28 окт 2019

В России подали заявку на регистрацию товарного знака электромобильного стартапа Rivian

В России подали заявку на регистрацию товарного знака электромобильного стартапа Rivian

В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака американского электромобильного стартапа Rivian. Означает ли это, что  марка собирается прописаться в нашей стране?

Заявителем выступил житель Москвы Минкин Денис Андреевич, следует из информации в базе патентов. Пока нет сведений о том, каким образом он связан с американской компанией, но к заявке приложен логотип оригинального Rivian. Между тем сам бренд не заявлял о планах по выходу на российский рынок.

Впрочем, регистрация товарного знака в РФ может проводиться впрок — чтобы гарантированно защитить свои интеллектуальные права. Есть мнение, что заявитель может действовать по частной инициативе, как «сквоттер», который занимает марку на национальном уровне для дальнейшей перепродажи ее исходному правообладателю.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan GT-R Nismo 2020

Nissan не собирается отказываться от спорткаров

28 октября 2019
Maserati Levante Trofeo

В Maserati запустили российские продажи кроссовера Levante с двигателем от Ferrari

25 октября 2019

Nissan собирается продать свои европейские заводы

25 октября 2019

Hyundai анонсировал новый Grandeur

25 октября 2019
Volkswagen Touareg 2019

Volkswagen Touareg зарядят от розетки

25 октября 2019
Land Rover Defender 2020

Новый Land Rover Defender получит заряженную версию

25 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды
Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"
Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""
Volkswagen Passat - volkswagen passat 2015 вид спереди
Тест драйв
18 октября 2019

Volkswagen Passat
"Проверен электроникой"

Написано новостей:

2 4 5 2 1