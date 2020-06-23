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23 июн 2020

В России подорожал бензин

В России подорожал бензин

В России продолжает дорожать топливо. Причем если еще неделей ранее речь шла об оптовых ценах, то теперь уже АЗС стали перепечатывать ценники

За период с 15 по 19 июня 2020 года средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в России выросли на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,98 рубля за литр. Цены на бензин АИ-95 увеличились на 22 копейки — до 46,28 рубля. Стоимость литра дизельного топлива выросла на 7 копеек, до 48,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За указанный период бензин АИ-92 существеннее всего подорожал в Северо-Западном федеральном округе — на 22 копейки, до 43,37 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин АИ-92 составили 50 155 рублей за тонну, что на 240 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены увеличились на 603 рубля — до 50 924 рублей за тонну.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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