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30 июн 2023

В России появился аналог УАЗ «Профи»

В России появился аналог УАЗ «Профи»

Несколько российских дилеров стали продавать необычную новинку – пикап Great Wall Wingle 7, правда, с необычным кузовом

Фактически, перед нами фургон с однорядной кабиной. Примечательно, что Wingle 7 пока предлагают только в варианте «авторефрижератор» с надстройкой российского производства. Габаритные длина, ширина и высота фургона — 2700 мм, 1940 мм и 1880 мм. Стенки выполнены из сэндвич-панелей толщиной 80 мм, пол — из рифленого алюминия.

Что касается двигателя, то под капотом здесь скрывается двухлитровый 140-сильный турбодизель. В качестве коробки передач используется «механика». Полный привод также здесь присутствует.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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