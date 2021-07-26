В России появился новый «мост глупости»

Помните зимний информационный бум на тему одинокого моста в Петербурге, под которым застревали грузовые машины? Интернет-пользователи даже стали вести подсчет машин. К слову, всего под мостом застряло 205 машин!

А почему, собственно, машины застревали? Все просто - водители не видели, либо не хотели видеть, знак ограничения высоты в 2.7 метра. Может быть, они пытались проехать, что называется, на удачу, но хорошего окончания не было ни у кого!

Впрочем, сегодня мы поговорим про другой мост, но история там будет похлеще! Итак, перемещаемся в поселок Урюм Забайкальского края, где над местной речушкой был протянут пешеходный (что важно) мостик. В один прекрасный день к нему подошел водитель Газели. Подошел, посмотрел, но ступать на него не стал, а сел за руль своего фургона и осторожно двинулся по переправе, проверяя ее на прочность. Разумеется, мост рухнул в воду, утянув за собой и незадачливого «газелиста». К счастью, он смог выплыть, но судьба у него незавидная – машину потерял, на серьезный штраф нарвался, так еще и селяне теперь зуб точат вместе с вилами…