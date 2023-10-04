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4 окт 2023

В России появился новый кроссовер Buick

В России появился новый кроссовер Buick
Автор фото: фирма-производитель

По схеме параллельного импорта в Россию привезли новый кроссовер Buick Envision. Стоимость автомобиля - 6 339 000 рублей

Данная версия кроссовера дебютировала в 2020 году в Китае. Автомобиль получил более современный дизайн по сравнению с предыдущим поколением. Бросается в глаза множество хромированных вставок по всему кузову. Внутри устанавливается 10,2-дюймовый экран мультимедийной системы. «Приборка» - аналоговая. Также в оснащение входит панорамная крыша, обогрев руля, климат-контроль с ионизатором, проекционный экран, а также камеры кругового обзора. Габариты автомобиля составляют: 4662/1883/1631 мм., а колесная база - 2779 мм.

Под капотом - бензиновая «турбочетворка» объемом 2,0 л. Мощность - 231 л.с. Крутящий момент - 350 Нм. Автомобиль комплектуется 9-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
ixbt

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