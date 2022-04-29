В России появился сервис по переоборудованию обычных машин в электрокары

Компания Edison Technologies, специализирующаяся на производства сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей, запустила первый в России сервис, позволяющий превратить автомобили с традиционными двигателями в электрокары.

В Европе формат конверсии достаточно популярен, правда, там обычно в электрокары переделывают ретро-автомобили. Даже многие автопроизводители, например, Jaguar и Aston Martin показывают свои проекты, вроде конверсий E-Type или DB5. Наши же соотечественники предлагают решение по переделке и современных машин.

Механизм прост - Вместо ДВС будет установлен электрический двигатель и комплект батарей. Также специалисты произведут настройку всех бортовых систем машины. На переоборудование автомобиля потребуется от шести до восьми недель. Что касается стоимости, то в среднем на данную процедуру может понадобиться около миллиона рублей, при этом сами электрокары в основном стоят дороже.