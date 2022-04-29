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29 апр 2022

В России появился сервис по переоборудованию обычных машин в электрокары

В России появился сервис по переоборудованию обычных машин в электрокары
Компания Edison Technologies, специализирующаяся на производства сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей, запустила первый в России сервис, позволяющий превратить автомобили с традиционными двигателями в электрокары. 
В Европе формат конверсии достаточно популярен, правда, там обычно в электрокары переделывают ретро-автомобили. Даже многие автопроизводители, например, Jaguar и Aston Martin показывают свои проекты, вроде конверсий E-Type или DB5. Наши же соотечественники предлагают решение по переделке  и современных машин.
 
Механизм прост - Вместо ДВС будет установлен электрический двигатель и комплект батарей.  Также специалисты произведут настройку  всех бортовых систем машины. На переоборудование автомобиля потребуется от шести до восьми недель. Что касается стоимости, то в среднем на данную процедуру может понадобиться около миллиона рублей, при этом сами электрокары в основном стоят дороже.

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