В России появится единая база состояния дорог

По задумке, все владельцы и операторы дорог должны будут направлять в систему данные о своих подконтрольных дорогах. Информация будет доступна и обычным водителям.

Российские власти решили разработать систему контроля состояния дорог под названием «Система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов». В ней будут содержаться все данные о дорогах, включая информацию по ее протяженности, инфраструктуре и.т.д. Но самое главное заключается в том, что система также будет содержать в себе специальные метки тех мест на дорогах, где чаще всего происходят аварии. Кроме того, операторы дорог должны будут оперативно информировать систему о дорожных работах, а отсутствие данных будет караться штрафом.

Предполагается, что система будет иметь важное значение для простых автолюбителей, которые получат к ней свободный доступ. В ней они смогут оперативно узнавать дорожную обстановку, а также делиться обратной связью относительно состояния трасс.